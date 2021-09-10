Найгірші смартфони літа 2021 року по відгуками покупців

Влітку 2021 року вийшло багато класних смартфонів, але були і ті моделі, які вийшли провальними. Будь то слабкий процесор, нікудишній дизайн, посередня камера або щось ще – витрачати гроші на настільки неякісну продукцію однозначно не можна. Щоб ви випадково не натрапили на такі моделі, ми зібрали їх в одному місці.





№3 – OPPO A54

У OPPO багато класних смартфонів, але віднести до їхнього числа A54 ми не можемо при всьому бажанні. Гаджет оснащений доісторичним процесором Helio P35, який насилу тягне базові завдання, а також нікудишньою камерою на 13 + 2 + 2 МП, якам погано знімає навіть в ідеальних умовах.

Ну і наостанок 6.51-дюймовий дисплей тут має роздільну здатність HD +, тому користувачеві доведеться миритися з “пухкою” картинкою. На тлі того, що пропонують конкуренти за ці гроші – це просто смішно.

№2 – Samsung Galaxy M32

Останнім часом корейці стабільно випускають класні телефони, але M32 – провальний пристрій. По факту це просто перейменований Galaxy A32, який коштує трохи дорожче, але пропонує точно такий же функціонал.

Смартфон комплектується 6.4-дюймовим дисплеєм з частотою оновлення 90 Гц, процесором Helio G80, встановленим в копійчаному Redmi 9, а також квадрокамерою 64 + 8 + 2 + 2 МП. За автономність відповідає акумулятор ємністю 5000 мАг, якого вистачає на пару днів роботи без зарядки. Так, круто, але не настільки, щоб за апарат можна було майже 7 тисяч гривень.

№1 – Nokia X20

Цього літа популярний бренд представив модель X20. Правда, не зовсім зрозуміло, чим фіни думали. Гаджет ціною в більше ніж 10 тисяч гривень оснастили бюджетним процесором Snapdragon 480 5G і 6.67-дюймовим екраном. У останнього немає ні підвищеної частоти поновлення, ні підтримки HDR10 +, а виконаний він за технологією IPS.

Інша ахіллесова п’ята девайса – акумулятор ємністю всього 4470 мАг. За сучасними мірками це дуже мало, особливо, якщо мати на увазі ціну гаджета. Багато виробників компенсують подібне швидкістю зарядки, але і тут у X20 просадка – всього 18 Вт. Останній момент – смартфон вийшов просто величезним 168.9 x 79.7 x 9.1 мм і важить аж 220 грам.