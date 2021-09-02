Украинцы начали получать штрафы за неуплату налога на квартиры и дома

Для тех, кто владеет недвижимостью и не заплатил налог будут начисляться штрафы. Размеры зависят от того, насколько был задержанный платеж. Это касается владельцев квартир площадь которых более 60 кв.м., а также домов – от 120 квадратных метров.





Если владелец задержит платеж на 30 дней, должен будет уплатить штраф в размере 10%, а если задержка составит более 30 дней – 20%. Об этом говорится в статье 266 НК Украины.

Отметим тот факт, что налог составляет 1,5% от минимальной зарплаты за прошлый год. Однако, руководство местной власти имеет право, как на уменьшение нормы площади, с которой должен выниматься налог, так и на уменьшение самого налога.

К примеру, из квартиры площадь которой составляет 100 кв. по нормативу всего нужно будет заплатить за 40 квадратных метров, а это 2800 грн. Платить должны только те, кто получал квитанции до 1 июля. После этого, каждый владелец имел два месяца до 1 сентября для того, чтобы их оплатить. Если он этого еще не сделал, то теперь оплата возможна только с уплатой штрафа.

Кстати, для тех кто не имеет возможности оплатить квитанции, может обратиться в налоговую службу по месту регистрации, для того чтобы получить отсрочку.