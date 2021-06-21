Названа фраза, которую терпеть не могут телефонные мошенники

Каждый день в мире появляется большое количество мошенников. Существует множество методов, которыми пользуются недобросовестные аферисты, поэтому очень важно защитить себя от их воздействия.





Наиболее популярной схемой является телефонное мошенничество, поэтому необходимо научиться давать отпор сразу. Однако прежде чем узнать о способах борьбы, следует научиться распознавать мошенника, а сделать это поможет только опыт.

Дело в том, что очень часто телефонные аферисты используют самые распространенные эмоции людей. Понимая, что собеседник нервничает, боится или заминается во время разговора, мошенникам гораздо проще сделать свое дело.

Например, вам может позвонить гражданин и сообщить о том, что ваш родственник попал в беду и нуждается в немедленной финансовой помощи. Прежде всего, чтобы избежать недоразумений, нужно держать голову холодной и не паниковать. Идеальным решением вопроса станет распознать мошенника, спросив конкретные данные родственника.

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Если вас постигла подобная ситуация, или предлагают определенные услуги, – не нужно сразу подтверждать личность. Кроме того, не следует соглашаться на предложение собеседника, пока вы не будете уверены в его честности. Попробуйте сказать мошеннику о том, что разговор записывается и впоследствии будет передана в правоохранительные органы.

Даже если вам предлагается купить лекарства по очень низкой цене – не следует спешить. Иногда бывают случаи, когда мошенники уверенно рассказывают о товаре или услуге, и даже раскрывают собственные персональные данные. На первый взгляд это усиливает доверие, однако чаще всего человек становится заложником ситуации. Мошенник не будет общаться с тем, кто ведет себя уверенно. Если собеседник заметил, что вы его вскрыли, он мгновенно завершит разговор.