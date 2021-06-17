Крупный украинский банк сменил название: нужно ли переоформлять карточки и документы?

На официальном сайте АО “Райффайзен Банк Аваль” появилось официальное объявление о том, что с 17 июля его название будет изменено. Финучреждение в дальнейшем будет носить имя АО “Райффайзен Банк”. Данные банка будут изменены также в госреестре и уставе организации соответственно. После переименования банк будет работать в обычном режиме.





Хорошей новостью для клиентов стало то, что выданные до смені названия карты менять не придется. То же самое касается и ранее предоставленных банку документов — все они останутся актуальными. В своем официальном обращении Александр Писарук, глава правления финучреждения, заверил, что Райффайзен Банк является преемником Райффайзен Банка Аваль, а значит обеспечит выполнение всех обязательств касательно клиентов.

Переименование организации глава банка объясняет в первую очередь существенным упрощением для клиентов. Господин Писарук сделал акцент на постоянном совершенствовании банка, стремлении стать ближе и проще для клиентов. К тому же новое название еще больше подчеркивает принадлежность учреждения к известной своей надежностью финансовой группе международного уровня.

Сейчас именно Райффайзен Банк является крупнейшим финансовым учреждением на территории Украины с капиталом из-за границы. Банк начал свою работу на отечественном рынке еще в 1992 году, то есть обслуживает украинцев фактически с первых лет независимости. Более 68% его акций находятся в собственности Raiffeisen Bank International – мощной банковской группы из Австралии. А остальные 30% акций организации принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития.

Райффайзен Банк предоставляет своим клиентам финансовые услуги в самых разнообразных формах, подстраиваясь под индивидуальные потребности каждого. Актуальное количество клиентов финучреждения – около 2,6 млн. человек. Для комфортного обслуживания такого объема пользователей сеть банка включает 393 филиалов и более 1,8 тыс. банкоматов, расположенных на территории Украины. К тому же услугами банка можно воспользоваться и при помощи мобильного приложения Raiffeisen Online, и опции для бизнес-клиентов – Raiffeisen Business Online.