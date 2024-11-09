Почему украинцам начисляют лишнее в платежках за газ: объяснение от Нафтогаза

Компания «Нафтогаз Украины» назвала основные причины появления задолженности за потребленный газ.

Почему у украинцев появляются непонятные долги

Чаще всего это связано с:

Ошибками при передаче показаний счетчика. Неправильно введенные данные могут привести к неверному расчету потребленного объема газа.

Задержками в передаче данных. Если данные о потреблении газа передаются несвоевременно, то для расчетов используется средний показатель, что может привести к завышению суммы к оплате.

Несвоевременной оплатой предыдущих счетов. Неоплаченные счета накапливаются и формируют общую задолженность.

Компания советует своим клиентам быть внимательными к своим счетам за газ и регулярно сверять указанные в них объемы потребления с фактическими показаниями счетчика. Если у вас возникли какие-либо вопросы или непонятности, вы всегда можете обратиться за помощью к нашим специалистам через чат-боты в Telegram (@GASUA) и Viber (GASUA), или отправить запрос на электронную почту сІіе[email protected] .

Вырастут ли цены на газ в 2025 году

На самом деле сейчас можно не волноваться о подорожании голубого топлива. По меньшей мере до конца отопительного сезона 2024-2025 стоимость не меняется. Однако уже в мае 2025 года или летом, стоимость могут пересмотреть. По словам экспертов в ближайшей перспективе стоимость одного кубометра газа достигнет примерно 20 гривен. Это одно из требований Международного валютного фонда в обмен на предоставление денежной помощи Украине.

Однако повышение тарифов не будет единовременным. Это будет происходить постепенно, чтобы минимизировать последствия для украинцев. В то же время все малообеспеченные семьи будут получать субсидию.

Такая же ситуация с электроэнергией. Эксперты прогнозируют подорожание до 6-7 гривен за один кВт. Однако это тоже будет происходить постепенно. До конца отопительного сезона стоимость электричества тоже не изменится. А уже в мае цену могут пересмотреть в сторону увеличения. Вероятно, за один кВт будем платить около 5 гривен.