Почему украинцам начисляют лишнее в платежках за газ: объяснение от Нафтогаза
Компания «Нафтогаз Украины» назвала основные причины появления задолженности за потребленный газ.
Почему у украинцев появляются непонятные долги
Чаще всего это связано с:
- Ошибками при передаче показаний счетчика. Неправильно введенные данные могут привести к неверному расчету потребленного объема газа.
- Задержками в передаче данных. Если данные о потреблении газа передаются несвоевременно, то для расчетов используется средний показатель, что может привести к завышению суммы к оплате.
- Несвоевременной оплатой предыдущих счетов. Неоплаченные счета накапливаются и формируют общую задолженность.
Компания советует своим клиентам быть внимательными к своим счетам за газ и регулярно сверять указанные в них объемы потребления с фактическими показаниями счетчика. Если у вас возникли какие-либо вопросы или непонятности, вы всегда можете обратиться за помощью к нашим специалистам через чат-боты в Telegram (@GASUA) и Viber (GASUA), или отправить запрос на электронную почтусІіе[email protected].
Вырастут ли цены на газ в 2025 году
На самом деле сейчас можно не волноваться о подорожании голубого топлива. По меньшей мере до конца отопительного сезона 2024-2025 стоимость не меняется. Однако уже в мае 2025 года или летом, стоимость могут пересмотреть. По словам экспертов в ближайшей перспективе стоимость одного кубометра газа достигнет примерно 20 гривен. Это одно из требований Международного валютного фонда в обмен на предоставление денежной помощи Украине.
Однако повышение тарифов не будет единовременным. Это будет происходить постепенно, чтобы минимизировать последствия для украинцев. В то же время все малообеспеченные семьи будут получать субсидию.
Такая же ситуация с электроэнергией. Эксперты прогнозируют подорожание до 6-7 гривен за один кВт. Однако это тоже будет происходить постепенно. До конца отопительного сезона стоимость электричества тоже не изменится. А уже в мае цену могут пересмотреть в сторону увеличения. Вероятно, за один кВт будем платить около 5 гривен.
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