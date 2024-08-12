Осталось 7 дней: в Украине вводят изменения в выдаче паспортов

Через 7 дней, с 19 августа, вступают в силу значительные изменения, которые коснутся многих украинцев как внутри страны, так и за ее пределами.

Одним из ключевых изменений является упрощение процесса оформления паспорта для граждан. Вскоре украинцы смогут оформить сразу два вида паспортов: обычный гражданский и биометрический. Срок оформления этих паспортов будет составлять 7 или 20 рабочих дней.

Для тех, кто выберет более быстрое оформление за 7 дней, стоимость будет составлять 1 816,8 гривны. Если нет потребности в срочном оформлении, то 20-дневный вариант обойдется в 908,4 гривны. Кроме того, с 19 августа изменится стоимость ускоренного оформления документов: теперь паспорт можно будет получить всего за семь рабочих дней вместо прежних десяти.

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Теперь их паспорта будут выдавать с пожизненным сроком действия, что избавит их от необходимости продлевать каждые 10 лет.

Первый паспорт можно получить в 14 лет при личной подаче заявления. Если человеку еще не исполнилось 14 лет, заявление может подать его законный представитель.

Новый закон, который вступает в силу через 7 дней, также содержит положение, позволяющее людям в случае первого обращения бесплатно получить удостоверение беженца и временную защиту.