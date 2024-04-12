Дороже золота: уже с 1 мая в Украине повысят тарифы на воду: что делать с водой 

Украинцев призывают готовиться к новым цифрам в платежках за воду. Сейчас это касается не всех, а только жителей определенных населенных пунктов.

Новые тарифы на водоснабжение и водоотведение планируют ввести в Харьковской области. Уже с 1 мая потребители начнут платить больше. Об этом говорится на официальном сайте Люботинского городского совета.

Детали

Очередное подорожание тарифов на коммунальные услуги коснется всех потребителей, проживающих в городе Люботин что в Харьковской области. Отмечается, что повышение цен является вынужденным, ведь текущие тарифы на подачу воды и канализацию не соответствуют их себестоимости.

Таким образом, внести новые экономически обоснованные тарифы на воду решили из-за значительного повышения цен на электроэнергию, которая является одним из главных составляющих тарифа.

Как изменятся тарифы с первого мая

Стоимость воды и канализации изменится так:

услуги по централизованному водоснабжению для бытовых потребителей вырастут на 21,6% и составят 38,16 гривен за кубометр;

для бюджетных организаций тариф вырастет на 7,1%, и будет стоить 69,96 гривен за кубомент;

другие потребители будут платить на 2,6% больше – 90г гривен 48 копеек за каждый кубометр.

Относительно услуг по централизованному водоотводу для населения, то они вырастут на 16,5% – до 47,04 гривны за кубометр. Бюджетные организации будут платить на 6,4% больше – 114, 36 гривен за кубометр. Другие потребители на 3,3% больше – 192,78 гривны за кубометр.

Услуги очистки стоков также вырастут, но лишь на 2% до 49 гривен 74 копейки.

Что касается тарифов на электроэнергию, то уже в ближайшее время их могут пересмотреть. Это вынужденный шаг из-за возобновления атак российских оккупантов на энергетическую систему Украины. Значительная часть ТЭС уничтожена, а на их восстановление или ремонт нужны миллиарды долларов.

Также уже в этом году могут пересмотреть стоимость газа, конечно в большую сторону. Это вынужденный шаг, ведь Украина подписала меморандум с МВФ – повысить тарифы до рыночных в обмен на очередной транш.