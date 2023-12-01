Украинские ФОПы будут платить большие налоги в 2024 году

В Украине произойдут значительные налоговые изменения для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в связи с повышением минимальной заработной платы. В следующем году минимальная заработная плата будет повышаться в два этапа и достигнет 8000 гривен. Соответственно, это повлияет на размер единого социального взноса (ЕСВ), который рассчитывается как 22% от минимальной заработной платы. С января по июль 2024 года месячный ЕСВ составит 1562 грн (4686 грн поквартально), а с июля 2024 года по январь 2025 года он вырастет до 1760 грн ежемесячно (5280 грн поквартально).

Кроме того, Украина планирует повысить прожиточный минимум для различных социальных и демографических групп населения. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный на уровне 3028 грн в 2024 году, особенно актуален для ФОПов, поскольку влияет на ставку единого налога для первой группы, которая составляет 10% от этой суммы. Таким образом, их налог в 2024 году составит 302,8 грн.

Вторая группа ФЛП, которые платят единый налог в размере 20% от минимальной заработной платы, также увидит увеличение своих налоговых обязательств. Однако это увеличение произойдет только один раз в 2024 году, поскольку расчет налога базируется на минимальной заработной плате по состоянию на 1 января отчетного года, что делает единый налог 1420 грн в месяц.

Для третьей группы ФЛП ставка единого налога остается неизменной. Она зависит прежде всего от дохода предпринимателя и составляет 5% от дохода для ФЛП, не зарегистрированных плательщиками НДС, или 3% от дохода плюс НДС.

Кроме того, с увеличением минимальной заработной платы до 7100 грн с 1 января, изменятся предельные объемы оборота для отнесения ФЛП к той или иной категории. Новые лимиты будут следующими:

Первая группа – максимальный годовой оборот в 167 размеров минимальной заработной платы (1 185 700 грн);

Вторая группа – лимит в 834 размера минимальной заработной платы (5 921 400 грн);

Третья группа – лимит, установленный на уровне 1167 размеров минимальной заработной платы (8 285 700 грн).

Эти изменения отражают усилия правительства, направленные на приведение налоговых ставок в соответствие с изменяющимися экономическими стандартами.