Стало известно, каких прав лишили военнообязанных, не состоящих на учете в ТЦК

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Законы относительно последнего пункта постоянно изменяются и обновляются. То студенты имеют право выезжать за границу, то нет. То повестки будут приходить в Дию, то это уже опровергает Михаил Федоров и Министерство цифровой трансформации. Сейчас очередные перемены. В частности, теперь без справки о взятии на учет в военкомате невозможно будет сделать несколько важных процедур.
Без учета не возьмут на работу или обучение
Согласно новым обновлениям в законах, теперь прежде чем поступить в ВУЗ или трудоустраиваться, военнообязанный гражданин должен стать на учет в военкомат, если он там еще не находится. Также абсолютно все, кто каким-то образом пересекает границу, должны стать на военный учет. Об этом сообщил начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК и СП полковник Александр Коновалов.
“Принимать на работу или зачислять на обучение гражданина можно только после подтверждения того, что он состоит на военном учете. Также о пересечении государственной границы есть обязательное требование наличия военно-учетного документа», — рассказал он.
Также было немало информации о том, что без справки о взятии на учет невозможно будет подать документы в ЗАГС по разводу или женитьбе. Это неправильная информация. Заявления принимают, просто затем ЗАГС представляет информацию об этом в местный территориальный центр комплектования.
Имелась информация и об ограничениях в предоставлении медицинских услуг для тех, кто не состоит на учете. Это тоже опровергли.
“Никаких ограничений по лечению военнообязанных в учреждениях здравоохранения в действующем законодательстве не существует”, — рассказал Александр Коновалов.
Получить государственные услуги военнообязанные могут с военным билетом или свидетельством о приписке к участку.
«Для призывников – свидетельство о приписке к призывному участку, для военнообязанных – военный билет или временное удостоверение, а для резервистов – военный билет», – добавил представитель ТЦК и СП.
Студенты дневной формы имеют отсрочку от мобилизации
К слову, у студентов дневной формы обучения есть отсрочка от мобилизации на весь период обучения. Бывали прецеденты, когда таким лицам вручали повестки. В таком случае нужно подать в ТЦК документы, подтверждающие то, что вы учитесь.
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