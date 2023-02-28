Государство выделило больше денег на пенсии в этом месяце

Пенсионный фонд Украины на днях отчитался о завершении финансирования пенсий за февраль. На выплату пенсий в этом месяце было перечислено 51 млрд. грн. Для сравнения в январе на выплаты пенсионерам и льготникам ПФУ потратил 50,4 млрд. грн, то есть на 600 млн. грн меньше.

Об увеличении суммы расходов на пенсионные услуги ПФУ сообщил на своей официальной странице Facebook. В ведомстве также объяснили, как распределили пенсионные средства. Итак 9,4 млрд. грн передали «Укрпочте», которая по состоянию на 23 февраля уже выплатила пенсионерам 87% этой суммы. Еще 41,6 млрд. грн было перечислено на счета уполномоченных финансовых учреждений. Всю полученную от ПФУ сумму банки сразу же зачислили на пенсионные карты украинцев.

Также Пенсионный фонд перечислил 5,2 млрд. грн на выплату субсидий и других видов льгот. Общая сумма страховых выплат в феврале составила 2,3 млрд. грн. Еще в 1,4 млрд грн обошлись ПФУ больничные.

Следует отметить, что с 1 марта расходы Пенсионного фонда в очередной раз увеличатся. Из-за запланированной на март индексации пенсий выплаты украинцам преклонных лет повысят на 20%. Такую большую надбавку пенсионеры получат из-за необычно высокой инфляции в 2022 году, которая составила почти 30% (показатель инфляции содержится в формуле индексации).

Правда, вырастет только расчетная сумма выплат, то есть «чистая» пенсия без надбавок за возраст или стаж. Таким образом, пенсионеры, чья расчетная сумма пенсии близка к минимальной, получат надбавку в сумме 400-500 грн. У украинцев со средней пенсией около 3000 грн выплаты вырастут на 600-700 грн. А те, кто имеет чистую пенсию в сумме 5000 грн, после индексации будут получать на 1000 грн больше.

К слову, повышать другие виды социальных выплат в 2023 году в Украине не планируют. Не изменяться также минимальная зарплата и прожиточный минимум украинцев.