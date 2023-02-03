За какие автомобили украинцам придется заплатить 25 тыс. грн налога: список моделей на 2023 год

Министерство экономики Украины на днях опубликовало обновленный список автомобилей, подпадающих под транспортный налог. Так называемый «налог на роскошь» в 2023 году придется заплатить владельцам автомобилей Bentley, Jaguar, Porsche, Lexus, Tesla, самых дорогих моделей Mercedes-Benz, BMW и ряда других известных брендов. Ознакомиться с полным списком автомобилей можно на официальном сайте Минфина.

Общее количество транспортных средств, за которые придется пожертвовать немалую сумму в государственную казну, составляет 226 моделей. Среди них немало электрокаров и гибридов, хотя бензиновых и дизельных автомобилей все же больше. Каждому собственнику машины из этого списка придется заплатить в качестве налога 25 тыс. грн.

Транспортный налог или «налог на роскошь» уплачивается на машины, стоимость которых превышает 375 минимальных зарплат. В денежном эквиваленте цена такой машины должна быть не меньше 2,51 млн. грн. При этом облагаются налогом только новые транспортные средства, с момента выпуска которых прошло не более 5 лет. Каждый владелец такого автомобиля обязан ежегодно платить налог в сумме 25 тыс. грн, пока его машине не «исполниться» 5 лет.

Тянуть с уплатой транспортного налога украинцам не советуют. Налоговая дает владельцам дорогих автомобилей ровно 60 дней для того, чтобы внести средств. Далее начнут начислять пеню, которая ввиду суммы налога будет немалой. А если владелец станет игнорировать требования налоговой, машину могут даже конфисковать.

Стоит отметить, что необходимость платить налог на роскошь в этом году коснется многих украинцев. Только за январь 2023 года наши соотечественники приобрели и зарегистрировали почти 3 тысячи новеньких легковых автомобилей. А в декабре 2022 года количество новых машин в Украине выросло на 3,7 тысяч штук. Причем значительную часть приобретенных украинцами за последние месяцы автомобилей составляют модели премиальных брендов, которые стоят по несколько миллионов гривен.