Кролик принесет удачу трем знакам восточного зодиака, а для двух станет роковым: гороскоп на 2023 год

С 22 января начался новый год Кролика по китайскому календарю. В общем, прогнозы астрологов на этот год достаточно благоприятны. По крайней мере, он будет значительно более удачным, чем предыдущий год Тигра. Однако настоящее счастье и успех Кролик принесет представителям трех знаков восточного гороскопа – Быкам, Тиграм и Змеям. Тем временем для Петухов и Обезьян 2023-й будет не из легких.

Бык

У родившихся в год Быка появится немало новых возможностей для профессионального развития и построения карьеры. Астрологи советуют им использовать каждый шанс сполна и не бояться рисковать. А для тех, кто давно мечтал начать собственный бизнес, как раз настал идеальный момент. В личной жизни представителей знака ждет стабильность. Их отношения будут развиваться гармонично, паре удастся вместе съездить на отдых и еще лучше узнать друг друга.

Тигр

В прошлом году Тигры пережили много неудач. Однако они получили неоценимый опыт, который в 2023-м очень им пригодится. Представители знака будут уверенно преодолевать все препятствия и к концу года сумеют значительно улучшить свое материальное положение. Их ждет повышение, а некоторые из рожденных в год Тигра сменят работу на более перспективную и высокооплачиваемую.

Змея

Змеям в этом году также будет везти в профессиональной сфере. Они покорят новые карьерные вершины и получат от этого не только моральное удовлетворение, но и значительное повышение дохода. Одиноким уроженцам знака советуют больше общаться, ходить на вечеринки и корпоративы. Во время одного из таких «выходов в люди» они могут познакомиться с любовью своей жизни. А тем, кто уже в паре, стоит не зацикливаться на мелких недостатках партнера и больше общаться во избежание недоразумений.

Петух и Обезьяна

Несчастливым знакам этого года – Петухам и Обезьянам – астрологи советуют приобрести себе домой дерево кумквата. Оно станет для представителей этих знаков символом удачи и спасет от проблем, которые может принести Кролик. Если же нет возможности разместить у себя дома живое растение, подойдет даже статуэтка или картина с его изображением.