Для трех знаков зодиака 2023 год станет провальным: что их ждет

2023 год не для всех зодиакальных знаков станет успешным. В частности, испытания и трудности ждут Львов, Водолеев и Рыб. Звезды прочат им очень тяжелый период. Многочисленные препятствия не позволят представителям этих знаков совершить карьерный прорыв, а отношения повиснут «на волоске».

Лев

Пусть 2023 год и станет для Львов полосой препятствий, но бояться им не стоит. Испытания сделают уроженцев знака еще сильнее и выносливее.

В марте, из-за вхождения Сатурна в знак Рыб, Львы столкнутся с кардинальными изменениями на работе. Их ждут нелегкие времена. Придется вдвое усерднее выполнять свои обязанности, чтобы удержаться на должности.

С 22 июля по 3 сентября ожидается ретроградация Венеры в знаке Льва. В это время астрологи не советуют представителям знака обращаться к косметологам и пластическим хирургам. Гораздо полезнее сконцентрироваться на самопознании, учебе и творчестве.

Что же касается любви, здесь Львам точно не повезет. О создании новых отношений в 2023-м лучше забыть. А те, кто уже в паре, окажутся на пороге разрыва.

Водолей

Влияние Плутона, который еще называют планетой хаоса и разрушения, испортит Водолеям весь будущий год. В 2023-м они переживут ряд разочарований. Хотя к концу года представители знака начнут исцеляться и научатся воспринимать свое прошлое с ноткой иронии.

В целом Водолеев в этом году ждет немало открытий. Они поймут, чего действительно хотят и эти желания могут их напугать. Ведь Водолеи еще никогда не стремились к власти и контролю так, как сейчас. Но достичь вожделенного в 2023 году им не удастся.

Не очень успешно будут складываться и финансовые дела Водолеев. Все сбережения они успешно потратят и останутся так сказать «на бобах».

Рыбы

Рыбам в 2023 году придется столкнуться лицом к лицу с проблемами, которые они постоянно откладывали на потом. На их решение представители знака потратят немало времени и усилий. Однако есть в этом и положительная сторона: Рыбы наконец-то снимут розовые очки и начнут видеть все события и людей такими, какие они есть на самом деле.

Возможны в 2023-м и неожиданные визиты бывших партнеров, с которыми Рыбы больше никогда не хотели видеться. Представителям знака придется научиться защищать свои интересы, давая отпор неприятным и токсичным людям.

Также Рыбам в этом году удастся развить свою интуицию и обрести внутреннюю гармонию. Трудности 2023-го их не сломают, а наоборот помогут укрепить тело и дух.