Зарядные станции EcoFlow как альтернатива генератору: их преимущества и правила пользования

В Украине из-за перебоев с электроснабжением большую популярность приобрели портативные зарядные станции EcoFlow. Фактически они выполняют ту же функцию, что и генераторы. При этом обладают рядом очевидных преимуществ.

Какие преимущества EcoFlow?

Прежде всего EcoFlow значительно меньше и легче генератора. Поэтому при необходимости ее может перенести из комнаты в комнату даже женщина или подросток.

Кстати, благодаря небольшому размеру EcoFlow также часто сравнивают с повербанком. Хотя по мощности зарядная станция значительно превосходит своего визави. Энергоемкость таких устройств стартует от 220 Вт и достигает 7200 Вт в зависимости от модели. Так что зарядная станция может обеспечить бесперебойную работу вашей техники от нескольких часов до нескольких суток.

Однако наиболее существенным отличием EcoFlow от генератора является то, что его можно использовать в помещении. Зарядная станция не загрязняет окружающую среду и не выдает такой шум при работе, как бензиновый или дизельный генератор. А зарядить EcoFlow можно просто от сети, в то время как генератор нуждается в постоянной заправке топливом.

Какова стоимость EcoFlow?

Минимальная стоимость зарядных станций EcoFlow составляет 8 тыс. грн. При этом сверхмощные модели могут стоить даже до 200 тыс. грн. Но чтобы приобрести EcoFlow для домашнего использования, то есть питания самых необходимых бытовых приборов, хватит 17-18 тыс. грн.

Как использовать EcoFlow?

При использовании зарядной станции EcoFlow важно соблюдать определенные правила:

не подключать станцию к сети квартиры или дома с помощью кабеля с двумя вилками, если при этом кабель подключен к самой EcoFlow через розетки в доме и выход 220В;

не оставлять разряженную станцию при помещении с температурой менее 0°С;

не заряжать мощные модели с помощью удлинителя, а только от розетки напрямую (речь идет в частности об EcoFlow линейки DELTA). Удлинитель может не выдержать такой нагрузки и загореться;

не пользоваться станцией, когда она упакована в сумку-переноску;

не подключать к станции приборы, которые в соответствии с ее характеристиками обладают слишком высокой мощностью;

не оставлять EcoFlow включенной в розетку при отключении света. Из-за значительного скачка напряжения в момент восстановления электроснабжения микросхемы и другие элементы станции могут перегореть.