Холодильники Бош – взірець німецької якості

Концерн Бош завжди дотримувався високих стандартів виробництва. Тому їх побутова техніка одна з найкращих у світі. Навіть у середньому ціновому сегменті їх виробництво приємно вражає дизайном, функціоналом та якістю збірки. Якщо обираєте холодильне обладнання, можна купити Бош холодильник, він прослужить довгі роки без поломок. Усі заводи цього бренду проходять процедуру сертифікації від німецьких електротехніків.

Ви знали що на їх підприємствах не використовують фреон? Так, саме цей газ, який є у більшості холодильного обладнання тут не розглядають взагалі. По-перше, це застаріла технологія. По-друге, фреон руйнує озоновий прошарок та дуже шкідливий для навколишнього середовища. Замість цієї речовини використовують холодоагент R600, він абсолютно не шкідливий.

До речі усі моделі холодильників від Бош маркують позначкою VDE, це означає, що продукція відповідає вимогам європейських директив та стандартів.

Енергоефективність та збірка холодильників Бош

Як і більшість побутової техніки Бош виготовляє холодильники двох класів енергоефективності: А, А+ та А++. Економічність надзвичайно важлива, адже холодильник споживає приблизно 25% всієї електроенергії у домі. Двокамерні моделі в основному мають клас А++, цього вдалося досягти завдяки використанню одного компресора замість двох.

Якщо обговорювати конструкційні особливості, то Бош також показали себе як новатори, які завжди прагнуть до кращих результатів. Холодильники від Бош це:

оптимальна товщина стінок та покращена теплоізоляція;

раціонально продуманий внутрішній простір;

економі електрики;

стильний дизайн.

Однокамерні моделі та вбудовані без морозильної камери мають 1 дверцята, а всі двокамерні відповідно оснащені двома. У будь-якому випадку навішувати їм можна на праву чи ліву сторону (тут вже, як власникові зручно). Є і трьох дверні агрегати також side-by-side. Усі 2 та 3 дверні агрегати з преміум-сегменту обладнані льодогенераторами.

Про охолодження

Виробник пропонує на ваш вибір холодильники Бош з трьома системами охолодження. Кожна з них має свої особливості та специфіку роботи, правила експлуатації та розморозки:

Low Frost — їх не потрібно розморожувати. Такі агрегати мають специфічні випаровувачі, які зводять різницю температурних фонів у камерах до мінімуму. Також вони підтримують оптимальний рівень вологи всередині. No Frost — обладнання із вентиляторами. Вони розганяють охолоджене повітря всередині камер і рівномірно охолоджують продукти. Вони також не потребують розморожувань. Хіба що час від часу це потрібно робити для гігієни. Direct cool — крапельні, періодично треба їх розморожувати. Достатньо проводити такі процедури 1 раз на пів року, відносяться до бюджетних.

Виробник продумує все до дрібниць. Наприклад, на внутрішні стінки наносять антибактеріальне покриття. Саме тому всередині холодильників ніколи не буває неприємного запаху. У складі покриття іони срібла — корисні для людей та смертельні для бактерій. Саме тому овочі та фрукти довго зберігають свіжість та не псуються.

Контейнери виготовлені з екологічного пластику. Усі полиці знімні, тому ви можете створити простір всередині згідно із власними потребами.

Управління — що потрібно знати

Bosch розробив 4 типи управління: механічне, сенсорне, електронне та електромеханічне. Тому виставити необхідну температуру, контролювати робочі параметри зовсім не складно. На панелях також відображаються коди помилок, а в інструкції є їх пояснення. На багатьох моделях є звукова сигналізація, яка спрацьовує у тому випадку, коли дверцята не щільно закриті.

Придбати холодильники в Україні можна на bs-partner.com.ua. Також вас тут проконсультують і допоможуть обрати оптимальну модель за функціоналом та ціною. На всі агрегати діє гарантія від виробника. У Bosch навіть моделі середнього цінового сегмента у роботі кращі за японські та китайські преміум, що доказано роками роботи та сотнями відгуків власників різних холодильників.