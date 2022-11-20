Штраф 1700 гривен и лишение всех льгот и прав: внутренних переселенцев начнут жестко наказывать 

Миллионы украинцев с началом большой войны были вынуждены покинуть свой дом и переехать в относительно безопасные регионы Украины. Среди них много военнообязанных. Как оказалось, этим категориям граждан нужно встать на военный учет в регионах фактического проживания. Если этого не сделать, то возникнут серьезные проблемы.

Ситуацию с постановкой внутренних переселенцев на военный учет прокомментировал руководитель Львовского областного центра комплексирования Александр Тищенко. Он отмечает, что все военнообязанные должны строго соблюдать правила учета, особенно во время военного положения. То есть после переезда они обязаны стать на учет в военкомате по месту проживания.

Как утверждает Тищенко, часть украинцев переехали в другой регион и не стали на военный учет. То есть они скрываются от военкоматов. Но по закону такое их поведение классифицируется как уклонение от военной службы, а за это предусмотрено наказание.

Если вы ВПЛ и еще не стали на учет в военкомате, то следует ожидать штраф в размере от 510 до 850 гривен. В случае повторного нарушения придется уплатить от 850 до 1700 гривен.

Также многие услуги граждане могут получить только при наличии военного билета. Речь идет, например, о расторжении или регистрации брака. Также стоит понимать, что без наличия военного билета военнообязанные внутренне перемещенные лица не смогут оформить выплаты.

Напомним, что все зарегистрированные ВПЛ, прибывшие с временно оккупированных регионов или с регионов, где ведутся боевые действия, могут рассчитывать на 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка. Также их всячески поддерживают волонтеры, раздавая продуктовые наборы.

И еще, те, кто бесплатно предоставит жилье ВПЛ, сможет рассчитывать на компенсацию за коммунальные услуги до конца отопительного сезона в размере 900 гривен за человека в месяц.