Цены на яйца достигли своего пика: когда они начнут падать

Стоимость яиц в Украине уже достигла своего максимума. Выше она точно не поднимется. Но и на значительное удешевление куриных яиц украинцам в ближайшее время тоже рассчитывать не стоит. Довоенных цен на этот продукт можно ожидать лишь весной.

Ситуацию с ценами на яйца прокомментировала аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин. Она отметила, что сегодняшние цены на яйца – это абсолютный максимум. Дороже они уже не будут. Более того, вскоре цена на куриные яйца начнет понемногу снижаться.

В частности, стимулом для их удешевления станет падение спроса. Ведь столь дорогой продукт сможет позволить себе не каждый украинец. Люди начнут покупать яйца реже и производителям просто придется немного снизить их стоимость.

К тому же птицефермы уже через несколько месяцев смогут полностью восстановить технологический цикл выращивания кур. Ведь из-за военных действий этот процесс пришлось частично приостановить. Яйца начнут поставлять на рынок в гораздо больших объемах, а их себестоимость автоматически снизится.

Литвин пояснила, что при падении спроса и увеличении предложения цены на яйца по меньшей мере стабилизируются. А по самому оптимистичному сценарию снизятся примерно на 10%.

При этом эксперт подчеркнула, яйца по довоенным ценам украинцы увидят на прилавках не раньше весны. Причем, только если весна будет достаточно теплой. Поскольку в таких условиях куры будут гораздо лучше нестись.

Напомним, что, согласно данным Минфина, цена за десяток яиц в супермаркетах Украины сейчас колеблется в пределах 67 и 80 грн. В частности яйца куриные «Квочка» 10 шт. стоят:

в Ашане – 76,50 грн;

в Novus – 80,35 грн.

За упаковку яиц торговой марки «Ясенсвит» 10 шт. придется отдать:

в Ашане – 74,20 грн;

в Novus – 66,78 грн;

в Varus – 66,80 грн;

в Мегамаркете – 67,20 грн.

Средняя цена за десяток куриных яиц в отечественных супермаркетах на сегодняшний день составляет 73,6 грн.