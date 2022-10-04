В Украине появились новые 10-гривен: как они выглядят

В Украине выпущена новая памятная монета, посвященная Силам территориальной обороны (ТРО). Презентация денежного знака, номиналом в 10 гривен, состоялась 3 октября. Как отметили в пресс-службе Нацбанка, эта монета – своего рода благодарность более чем 100 тысячам украинцев, с первых дней войны выступивших в защиту родины в рядах терробороны.

Памятная монета, называемая «Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины», является 10-й монетой в серии «Вооруженные силы Украины». Но в отличие от своих предшественниц, у нее значительно больший тираж – 10 миллионов штук. Причем всего 500 тысяч из них выступят в качестве сувенирной продукции. Эти монеты будут продаваться наборами по 40 штук в виде роликов. Всего в продаже появится 12,5 тысячи таких наборов. Однако большинство монет, то есть 9,5 миллиона штук, пойдут в обращение.

Дизайн денежного знака, посвященного ТРО, создан в духе военного времени. Он отражает силу и приверженность защитников Украины. На реверсе разместились фигуры двух военных, логотип терробороны и его лозунг «Готов к сопротивлению». На аверсе – номинал 10 гривен, год чеканки монеты, государственный герб Украины и обрамление в виде орнамента.

Над дизайном монеты работали художник Вадим Балановский, скульптор Роман Чайковский, а также специалист в обеих областях Владимир Демьяненко.

Как стало известно, Национальный банк Украины передаст часть памятных монет украинским банкам и так называемым CIT-компаниям, предоставляющим инкассационные услуги по лицензии от регулятора. Они могут выдавать клиентам и принимать у них эти монеты как обычные денежные знаки номиналом 10 грн. А вот продавать монеты как коллекционную нумизматическую продукцию банкам запретили.

Купить новые памятные монеты в качестве сувенира можно будет только в виде роликов по 40 штук. Их по разрешению Нацбанка будут распространять банки-дистрибьюторы – Радабанк, ПриватБанк, Укргазбанк и Таскомбанк.