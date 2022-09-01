Глобальное обновление «Дія»: об этих услугах украинцы просили уже давно

В приложении «Дія» произошел ряд изменений. Пользователи получили доступ к новым документам и услугам. Теперь им доступны пенсионное удостоверение и вид на временное или постоянное проживание в электронном виде. Кроме того, украинцы получили возможность изменять язык отображения своих документов на английский и делиться техпаспортом на свой автомобиль с другими пользователями.





О глобальном обновлении «Дія» сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины. В частности, в государственном приложении теперь будут доступны обычное пенсионное удостоверение, выданное по возрасту, и специальное удостоверение. Первый появится в списке документов автоматически. Вместо этого специальное пенсионное пользователю придется загрузить самостоятельно.

Вид на постоянное или временное проживание также подтянется в «Дія» автоматически. Кроме того, получить разрешение на проживание в Украине иностранцы теперь смогут онлайн с помощью новой услуги государственного приложения.

Еще один новый сервис, с помощью которого можно изменить язык отображения своих электронных документов на английский, пригодится прежде всего украинским беженцам. Английскую версию получили загранпаспорт, водительские права и технический паспорт на автомобиль. Причем права и техпаспорт имеют специальную международную кодировку. Этими документами можно будет свободно пользоваться в странах Евросоюза, Канаде и США. Чтобы документы в «Дія» отображались на английском, нужно только изменить язык в настройках самого приложения.

Последним обновлением стала услуга, которая уже была в «Дія», но исчезла с началом войны. Это услуга шеринга авто. С ее помощью владелец может предоставить другому лицу право на пользование своим транспортным средством, поделившись техпаспортом на него. Кроме того, в «Дія» в скором времени планируют вернуть возможность онлайн-оплаты штрафов за нарушения, зафиксированные камерами фото- и видеофиксации. Эта услуга также была временно устранена из приложения.