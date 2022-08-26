Некоторым украинцам могут уменьшить пенсии: кому и по какой причине

Части украинцев пожилого возраста могут существенно сократить размер пенсий. В частности, меньше будут платить пенсионерам, которые устроились на работу. Они будут лишены большинства доплат и подвышек, связанных с увеличением суммы прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан.





Поскольку работающие пенсионеры имеют еще один источник дохода, то есть зарплату, они лишены многих бонусов, на которые имеют право их неработающие сверстники. Например, им не доплачивают на содержание несовершеннолетних детей, лишают надбавки за выход на пенсию по выслуге лет и т.д. К тому же когда в стране увеличивают прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан, пенсия работающих украинцев преклонных лет не меняется ни на гривну.

Но, несмотря на значительное уменьшение суммы пенсии, украинцам все же советуют сообщать в Пенсионный фонд о своем трудоустройстве. Ведь если у ПФУ не будет этой информации, пенсию начислят не правильно, то есть возникнет переплата. Когда выяснится, пенсионера заставят уплатить разницу между полученными выплатами и его новой официальной суммой пенсии.

Уведомить свою новую работу пенсионер должен в срок до 10 дней с момента официального трудоустройства. Сделать это можно дистанционно через портал электронных услуг Пенсионного фонда. Необходимо выполнить следующую последовательность действий:

войти в свой кабинет на портале с помощью ID-банкинга или квалифицированной электронной подписи;

в меню, находящемся в левой части экрана, выбрать пункт “Пенсионерам”;

выбрать подпункт “Заявление на перерасчет пенсии”;

заполнить это заявление и добавить к нему необходимые документы, а именно их скан-копии;

нажать кнопку “Оформить заявление”;

подписать готовую заву с помощью электронной подписи (КЭП) и отправить ее в Пенсионный фонд.

Следует отметить, что подать заявление о перерасчете пенсии нужно также пенсионерам, которые начали заниматься предпринимательской деятельностью. Для них действуют те же правила, что и для работающих пенсионеров.