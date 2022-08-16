Топ-15 кроссоверов с пробегом до $10 тыс: какие модели сегодня выбирают украинцы

Кроссоверы уже давно занимают почетное место в сердцах украинских автомобилистов. Около 20% отечественного рынка подержанных автомобилей – это именно модели класса SUV. Ежедневно в Украине покупают более 900 б/у внедорожников из Европы и Америки. Украинские автоэксперты решили выяснить, какие машины чаще всего выбирают украинцы.





В последние месяцы из-за сложностей с поставками автомобилей из США и отменой «нулевой растаможки» украинцы в основном покупают модели европейских брендов. Аналитики авторынка составили рейтинг 15 кроссоверов, которым украинцы отдавали предпочтение в первые полтора месяца лета.

Лидером продаж стал известный «немец» BMW X5. С 1 июня по 15 июля в Украине было продано 2150 экземпляров. В основном это были модели 2004 года со средней ценой $10,4 тыс.

На второй строчке разместился внедорожник корейского производства Hyundai Tucson. За отчетный период таких машин продали около 1800 штук. Большинство из них 2005 года выпуска стоимостью ориентировочно $7,3 тыс.

Закрыл тройку лидеров давний любимец отечественных автомобилистов Volkswagen Touareg. Наибольшей популярностью пользовались экземпляры 2005 года со средней стоимостью $9,2 тыс. Всего же автомобилей этой модели в первой половине лета продали 1760 штук.

Также в топ-15 любимых б/у кроссоверов украинцев попали:

Hyundai Santa Fe – $8,9 тыс, в 2006 г. в.;

Nissan Qashqai – $8,5 тыс, 2008 г. В.;

Toyota RAV4 – $9,2 тыс, в 2006 г. в.;

Volkswagen Tiguan – $11,9 тыс, в 2011 г. в.;

Mitsubishi Outlander – $8,8 тыс, в 2008 г. в.;

KIA Sorento – $7,1 тыс, в 2005 г. в.;

KIA Sportage – $6,9 тыс, в 2005 г. в.;

Honda CR-V – $10,7 тыс, 2008 г. в.;

Mercedes-Benz M-Class – $11,2 тыс, 2006 г. в.;

Nissan X-Trail – $6 тыс, в 2004 г. в.;

BMW X3 – $8,3 тыс, в 2005 г. в.;

Audi Q7 – $12,3 тыс, в 2006 г. в.

Из этого списка можно заключить, что наибольшим спросом на вторичном рынке пользуются сейчас кроссоверы, выпущенные в 2005-2006 годах. Причем стоимость большинства из них не превышает $10 тыс.