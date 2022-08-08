На фронте наступит переломный момент, а воздушных тревог станет больше: астролог дала прогноз на август

Август станет для Украины сложным, но в то же время решающим месяцем. Участятся ракетные атаки россии на украинские города, на фронте наступит переломный момент. Этот период определит дальнейший ход войны, поэтому украинцам необходимо продемонстрировать силу духа и жестокость ответить на дерзкие действия врага.





Об этом рассказала в своем прогнозе астролог Ксения Базиленко. Она отметила, что на ход боевых действий в августе значительное влияние окажет сочетание Урана, северного узла и Марса. Такое сочетание планет очень редко, а ее влияние на людей и события напоминает действие затемнения.

В частности, Уран – это планета внезапных и радикальных изменений, северный узел символизирует цель развития, а Марс – руководит поступками людей. Такая комбинация с одной стороны дает немало возможностей, а с другой – грозит разрушениями, особенно в политическом и экономическом плане. Но, несмотря на такие сложные изменения, они крайне необходимы для дальнейшего развития и процветания Украины как государства.

Базиленко подчеркнула, что в августе украинцы ни в коем случае не должны соглашаться на переговоры с российской федерацией. Такие действия не принесут никакой пользы, к тому же, могут быть крайне опасными. Также астролог предрекла усиление инфляции, причем не только в Украине, но и в ряде других государств. Экономические проблемы усугубят напряжение и могут привести к нескольким военным конфликтам в Европе и Азии.

В заключение Базиленко акцентировала внимание на усилении ракетных атак в Украине. Самой опасной, по ее мнению, станет первая половина августа. В этот период украинцы будут по несколько завел в день слышны сигналы воздушной тревоги, которые ни в коем случае не следует игнорировать. Ведь жизнь самая большая ценность, а нам с вами еще побеждать.