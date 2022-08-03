Украинцам придется платить новый вид пошлины: в Минфине поделились деталями

Украинское правительство планирует внедрить дополнительную таможенную пошлину. Его концепция сейчас как раз обсуждается, так как будет действовать новая пошлина пока точно не известно. По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, нововведение должно на мне увеличить объемы поступлений в государственный бюджет.





Чиновник рассказал, что вновь налог не обязательно будет называться дополнительной пошлиной. Вполне возможно, что он станет своего рода военным сбором, или же налогом на операции обмена валют при покупке импортных товаров. Сейчас этот вопрос все еще горячо обсуждается членами Кабинета Министров, поэтому рано говорить о формате и сроках внедрения новой таможенной пошлины.

Марченко также объяснил, в чем состоит главный мотив правительства к созданию еще одного вида пошлины. С начала войны доходы от таможни в Украине уменьшились до катастрофических показателей. В то же время расходы государства на военные нужды увеличились фактически в 10 раз. Дополнительная таможенная пошлина поможет увеличить таможенные поступления и хотя бы частично закрыть дыру в бюджете.

Министр подчеркнул, что с 1 июля, когда власти вернули НДС, акциз и пошлину на импорт, динамика поступлений значительно улучшилась. По состоянию на конец июля из таможен в бюджет поступило около 22 млрд грн, что составляет 56% от довоенных доходов. Для сравнения, в марте этот показатель не превышал 7 млрд грн.

Хотя не стоит забывать и о еще одном рациональном шаге, который помог повысить доходы таможни. Речь идет, в частности, о введении более строгого контроля за товарами, которые импортеры ввозят на территорию Украины.

Следует отметить, что помимо внедрения новой таможенной пошлины, в Кабмине живо обсуждают и изменения в налоговый режим для физлиц-предпринимателей (ФЛП). Чиновники считают, что система уплаты единого налога в размере 2% с оборота слишком мягкая. Поэтому, очевидно, условия налогообложения для ФОПов вскоре станут более жесткими.