В Украине работников можно будет увольнять без причины: даже профсоюз не сможет ничем помочь

После принятия Верховной Радой законопроекта №5371, украинские работодатели смогут устанавливать собственные правила работы для своих подчиненных. А тех, кого не устроят новые условия, можно будет уволить без существенных причин. Как изменит трудовое законодательство Украины новый документ и чем это чревато наемными работниками.





Поэтому согласно нормам только что утвержденного депутатами закона, большинство предприятий с количеством работников до 250 человек смогут заключать с ними индивидуальные договоры. В таком договоре работодатель будет иметь право прописать фактически любые условия труда, которые только пожелает. В частности, предложить кандидату работу в неподходящем для его вида деятельности помещении или по ненормированному графику.

Но главное изменение, введенное законом №5371 – это предоставление руководителю компании права увольнять работника без конкретной причины и согласия профсоюза. То есть работодатель получает полную власть над своим подчиненным, а тот фактически становится беззащитным перед произволом руководителя.

Как отметила в пояснительной записке автор законопроекта, депутат от «Слуги народа» Галина Третьякова, предложенные изменения призваны поддержать отечественный бизнес. Ведь упрощение кадровой политики сделает деятельность предприятий более эффективной.

Руководители смогут беспрепятственно увольнять работников, недостаточно хорошо выполняющих свои обязанности и нанимать более подходящих кандидатов. При этом им не придется тратить время и деньги на решение бюрократических вопросов, оформление бумаг, уплату компенсаций за сокращение работников.

Но то, что хорошо для бизнеса, станет настоящей проблемой для наемных работников. Защитить от освобождения их теперь не смогут даже профсоюзы, которые с самого начала выступали против этого закона и были крайне возмущены его принятием. Не угодив начальнику, сотрудник рискует мгновенно оказаться на улице без компенсации и гарантий.

Однако есть и хорошая новость: закон будет действовать только до отмены военного положения в Украине. Он является своего рода антикризисным мероприятием, которое должно поспособствовать возобновлению украинского бизнеса. Хотя даже такая благородная цель вряд ли утешит украинцев, которые благодаря этому закону останутся без работы.