В правительстве рассказали о том, что будет с коммунальными услугами, если враг повредит инфраструктуру

Украинское правительство заблаговременно позаботилось о комфорте граждан при любых условиях. В частности, на днях было выделено 1,4 миллиарда гривен для приобретения резервных материалов и оборудования для слаженного предоставления коммунальных услуг даже в случае разрушения критической инфраструктуры. Даже если в ходе военных действий системы водо- и газоснабжения терпят значительные повреждения, украинцы все равно будут обеспечены всеми необходимыми услугами.





Приятную новость украинцам сообщил премьер Денис Шмигаль. Он также озвучил список оборудования и материалов, на которые будут израсходованы Кабмином средства. В частности:

дизельные генераторы;

мобильные котельные;

насосные станции;

системы очистки воды и т.д.

Премьер-министр отметил, что в правительстве хорошо понимают, на что способна русская армия. Это террористы, безжалостно уничтожающие все на своем пути. При этом главной целью они избрали именно гражданских людей и желают во что бы то ни стало сделать их жизнь невыносимой. Так что удары по коммунальной инфраструктуре, которые враг наносил и раньше, явно не прекратятся.

Поэтому в Кабинете Министров Украины уже сейчас заговорили об обеспечении коммунальных служб дополнительными ресурсами для экстренного ремонта и замены элементов инфраструктуры. Важно подготовиться ко всем возможным сценариям развития событий. Ведь благодаря таким подготовительным мероприятиям украинцы всегда будут иметь доступ к электроэнергии, газу, воде и не остались без тепла в домах.

Шмигаль также напомнил, что до отмены военного положения в стране тарифы на коммунальные услуги в Украине не будут повышаться. Это касается даже электроэнергии, которая должна была подорожать еще весной. В частности, чтобы сохранить предыдущие цены на свет, правительство утвердило постановление о возлагаемых на участников рынка электроэнергии спецобязательствах. Так что отечественные потребители могут не волноваться ни за наличие коммунальных ресурсов, ни за их удорожание.