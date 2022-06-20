Более 10 тысяч долларов: в июле представители этих знаков зодиака точно разбогатеют

Июль станет периодом финансового процветания для трех зодиакальных счастливчиков. Тельцы, Раки и Рыбы будут получать прибыль от всего, за что только не возьмутся. Их ожидает повышение на работе и стремительный рост дохода.





Телец

В июле Тельцы станут настоящими звездами на работе. Им удастся блестяще завершить важный проект, за что они непременно получат повышение. Ну а что за повышение без увеличения зарплаты. Кроме большого оклада, Тельцам обещают также выгодные инвестиции. Благодаря разумному обращению с финансами уроженцы знака могут приумножить свои доходы и даже начать собственный бизнес. В этом месяце уроженцам знака все будет по силам, так что если они давно мечтали реализовать какой-то проект – самое время рискнуть.

Рак

Работы у представителей знака в этом месяце будет немало. Но все старания и достижения Раков обязательно оценят, причем сразу в денежном эквиваленте. Кроме того, уроженцы знака в конце концов получат должность мечты. В связи с этим у них прибавиться обязанностей. Но Раки – известные трудоголики, так что им это будет даже по вкусу. К тому же перспективы на новой должности откроются просто заоблачные. Астрологи советуют Ракам не поддаваться искушению и не спешить тратить заработанное. Вместо этого лучше приобрести недвижимость или акции прибыльной компании.

Рыбы

Рыбы в июле покажут все свои коммуникативные таланты и смогут заключить очень выгодное соглашение. За это им следует ожидать значительного повышения зарплаты или хотя бы премии. Но этот успех станет лишь первым шагом Рыб на пути к финансовому процветанию. В июле им удастся добиться почти невозможного. Карьера начнет стремительно развиваться, а деньги сами поплывут в руки. Представителям знака стоит лишь довериться своей интуиции и не бояться рисковать. Ведь фортуна на их стороне.